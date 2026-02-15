◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人・泉口友汰内野手が「３番・遊撃」でスタメン出場し、２打数２安打と貫禄を示した。初回１死一塁は岡本の２球目を右前へ運んだ。さらに３回２死一塁でも右前打を放ち、好機を拡大した。昨年は１３３試合で打率３割１厘、６本塁打、３９打点を記録し、ベストナインを獲得。「『結果と内容』と監督がおっしゃっていたので、しっかりこだわってやっていきたいなと思います」と冷