◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人・リチャード内野手が逆方向への三塁打を含む２安打をマークした。「５番・一塁」で出場。０―１の４回先頭でカウント２―２から右中間へ三塁打を放った。宮崎キャンプ中に阿部監督からセンター中心に丁寧に打つように助言を受けていた大砲。「振りすぎないように、試合になると勝手に強いスイングになっちゃうので、試合での意識は７割くらいで振っている」と振り返り、指揮官