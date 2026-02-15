１３日、農家の人たちの乗車を手伝う乗務員。（曲靖＝新華社配信／楊俊鵬）【新華社昆明2月15日】中国雲南省曲靖市の呉官田駅に13日午前、同省昆明市から貴州省の紅果駅に向かう鈍行列車の5652号が到着した。周辺に住む農家の人々は新鮮な青果や特産品を背負って深緑色の車両に乗り込み、曲靖駅で降りて春節（旧正月）用品市場に直行した。中国鉄路昆明局集団が運行する公益列車で、全行程5時間38分、15駅に停車。運賃が安く、