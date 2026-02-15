期待の即戦力右腕が上々の実戦デビューだ。中日のドラフト1位・中西聖輝投手（22＝青学大）がDeNAとの練習試合（北谷）で対外試合に初登板。1回を3者凡退に封じた。「ストライクが入ったので（自分に点数を）それなりにあげたい」1―1の8回にマウンドへ。わずか8球で3者凡退に仕留めた。智弁和歌山で夏の甲子園制覇。青学大では東都大学リーグ6連覇などを経験し、勝利の味を知る即戦力候補。「雰囲気に早く慣れて、大舞