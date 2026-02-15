「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・３位決定戦」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）島川拓也（２７）＝日本仮設＝がマット・グレアム（オーストラリア）に１５−２０で惜しくも敗れ、４位に終わった。準々決勝、準決勝で格上を次々と撃破したが、メダルにあと一歩届かなかった。１２日のモーグル男子は予選を１２位で突破。２０人による決勝１回目に進んだが１５位と