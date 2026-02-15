［J１百年構想リーグEAST第２節］千葉 ０（８PK９）０ 川崎／２月15日／フクダ電子アリーナ17年ぶりのJ1を戦う千葉にとっては、開幕前のJ1柏とのちばぎんカップを含めればシーズン３戦目となった川崎戦。ちばぎんカップでは柏に完敗し、ホームでの開幕戦として迎えた浦和戦は立ち上がりのミスもあって黒星。その経験を活かすかのように臨んだ川崎とのホームゲームは、“これぞジェフ”と言える、球際でよく戦い、最後まで走り