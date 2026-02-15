まだ詳細は分からない。長期の離脱となることは確かだ。ただ、今季中に戻ってくるかもしれない。リバプールの遠藤航は２月11日、プレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で今季初のリーグ戦先発を果たした際、後半途中に左足首を負傷し、交代を余儀なくされた。試合後に長期の離脱が見込まれることを明かしたアルネ・スロット監督だが、14日に行われたFAカップ４回戦のブライトン戦後には、シーズン中の復帰の可能性がゼロで