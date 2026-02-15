卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は15日、埼玉県・毎日興業アリーナ久喜で行われ、木下マイスター東京はT.T彩たまと対戦。マッチカウント4－0で勝利し、今季13勝目を挙げた。この日、第4マッチに起用され、チームの完全勝利に貢献したのが松島輝空。日本の新たな左のエースとして期待がかかる18歳が、自身の現在地を明かした。 ■全日本連覇＆2冠を達成 松島は2月上旬の全