「ゴルフを始めたのは5歳のころから。プロゴルファーを目指して頑張っていたのですが、20歳のころに腰を痛めてしまって挫折しました。そんなときに知り合いから『アイドルのオーディションがあるから受けてみない？』と誘われて、気がついたら6年も『dela』というアイドルグループに所属しています。ゴルフとは道が違うけれど、ダンスレッスン漬けの日々やライブや握手会など、アイドルのお仕事はアスリートと変わらないですね（笑