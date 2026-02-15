2026年2月12日、韓国メディア・韓国経済は「少子高齢化により15歳以上人口の増加幅が鈍化し、経済活動人口は2030年から本格的な減少傾向に転じるとの見通しが出た」と報じた。韓国雇用情報院によると、韓国の労働市場は今後10年間、「前例のない供給制約」に見舞われる見通しだという。34年の就業者数は2863万9000人で、10年間の増加幅は6万4000人にとどまると予想された。04〜14年（321万5000人増）、14〜24年（267万8000人増）の