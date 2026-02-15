ESSEonlineに掲載された記事のなかから、今読みたい人気記事をピックアップ！フランス人女性のおしゃれは目立ちすぎず、さりげなくステキに見せています。ベーシックな服装に小物で味つけをする彼女たちのスタイルから学ぶ、シンプルでありながら魅力的なファッション術をご紹介します。フランス文化研究者・翻訳家のペレ信子さんが教えてくれました。※記事の初出は2024年5月。価格や年齢など、記事の内容は執筆時の状況です。「