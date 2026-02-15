プロバドミントンプレーヤーの渡辺勇大選手と、コーチの嘉村健士さんによるバドミントン教室が、14日、宇城市の不知火体育館で開かれました。渡辺勇大選手は「ワタガシペア」として東京・パリのオリンピックで2大会連続で銅メダルを獲得した世界レベルの選手とあって、参加した小・中学生は熱心に指導を受けていました。