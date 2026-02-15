九州各県の小学6年生による軟式野球大会「九州7県対抗地域選抜学童軟式野球大会」が、14・15日の2日間、八代市の県営八代野球場で開催されました。この大会は、八代市を拠点に活動する学童軟式野球チーム・熊本ロッキーズが、小学生最後の力試しの場として、毎年八代市で開催していて、今回で10回目です。大会には九州各県から招待された7チーム、およそ150人が参加し、開会式では「熊本ロッキーズ」の東