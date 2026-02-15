スマホによる確定申告の手軽さをＰＲする桂枝太郎さん（右から２人目）ら＝１５日、横浜橋通商店街２０２５年分の確定申告の受け付けが１６日、始まる。スマートフォンによる手続きの手軽さをＰＲしようと、落語家の桂枝太郎さん（４８）が１５日、師匠の故・桂歌丸さんが永久名誉顧問を務める横浜橋通商店街（横浜市南区）で電子申告を模擬体験した。横浜南税務署が企画した。枝太郎さんは浪曲師の玉川わ太さん（３０）と、商