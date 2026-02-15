◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フリースタイルスキー 男子デュアルモーグル決勝(大会10日目/現地15日)2人が同時に滑ってトーナメント方式で行う新種目デュアルモーグル。勝敗は5点の持ち点がある7人の審判員。4人がターン、2人がエア、1人がタイム差を採点し、持ち点を振り分けて優劣を決定します。モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手は決勝進出を決めるとミカエル キングズベリー選手（カナダ）と対戦。序盤高