ミラノ・コルティナ五輪、カーリングで不正プレー？ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで、カナダ代表に“違反投球”の疑いがかかり物議を醸している。13日（日本時間14日）、1次リーグのスウェーデン戦で両チームの口論にまで発展し、当事者がのちに「言葉遣いは後悔している」と口にした。問題の場面は第9エンドに発生。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた時だ。一度、ストーンを離した後に指で押す「ダブルタ