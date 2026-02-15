ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルが15日に行われ、金メダル候補の堀島行真（トヨタ自動車）が準決勝に進出した。2回戦では、仰天の後ろ向きフィニッシュ。ファンを仰天させた。堀島はターンでバランスを崩すも何とか第2エアを飛んだ。しかし着地で再びバランスを崩し、なんと後ろ向きになったままフィニッシュ。ともに滑ったニック・ページ（米国）が先にコースアウト