ドジャースは14日からキャンプインワールドシリーズ連覇を目指すドジャースは13日（日本時間14日）から、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組がキャンプイン。大谷翔平投手や山本由伸投手らが始動した。キャッチボールなどで調整するなか、大谷が見せた衝撃の“特技”が話題に。横にいたコーチも口あんぐりだった。またしても怪物ぶりを発揮した。キャップをいつも通り後ろ被りにし、半袖姿でサーキットトレーニングに登場し