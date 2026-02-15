【モデルプレス＝2026/02/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインのスペシャルコスチューム姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「セクシー」と話題のメイド服姿大谷は「バレンタインだから、とくべちゅ」とつづり、フリルがふんだんにあしらわれたメイド風のコスチューム姿を投稿。ピンクを基調としたボリューム感のあるミニス