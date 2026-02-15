セーターやコートに少し飽きてきたけど、本格的な春服を着るにはまだ寒い。そんな「いま何着る？」って時期に頼れるのが、“明るめブルー” の「デニムパンツ」。重たく見えがちな冬コーデを一気に軽くしてくれて、春もそのまま使えるのが魅力。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のバレルパンツ & バギーパンツを使って、自然と季節をスイッチできる大人の着こなしを紹介。