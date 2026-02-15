猫が「サイレントニャー」をする4つの理由 1.母猫に甘えている気分だから 猫がサイレントニャーをする大きな理由のひとつに、子猫のように甘えたい気持ちがあります。 本来、子猫が母猫に助けを求めたり、居場所を伝えたりする際に、外敵に気づかれないよう高い周波数で鳴くのがこの行動の始まりだと言われています。 成猫になってもこの仕草を見せるのは、飼い主のことを「自分を愛し、守ってくれるお母さ