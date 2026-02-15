【セブン-イレブン】では、1月20日より「しあわせ食感」をテーマにした新作スイーツを販売中。これまでにない新感覚の食感を楽しめるスイーツが勢揃いしています。ほかにも、ひと口食べたら、即沼落ちしそうな高クオリティスイーツも登場しているよう。そこで今回は、新感覚に驚く「新商品」を紹介します。 何度も食べたいクセになる食感 セブンの人気スイーツの1つ「とろ生食感チー