ふみの ガールズグループオーディション「No No Girls」出身で今年１月に「favorite song」でデビューした「ふみの」が15日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。ステージ前には人生初の囲み取材を体験。「ステージよりも緊張しています」とにっこりした。囲み取材ではちゃんみなから受け取った印象的な言葉も明らか