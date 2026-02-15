若き才能との熾烈なポジション争いに再び火を灯したポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、クラブとの契約満了が近づく中、シーズン終盤に向けて調子を上げている。ポルトガル紙「ア・ボーラ」は「守田はシーズンが佳境を迎える中、アクセルを踏み続けている」と復調した30歳を評価した。守田は今シーズン、公式戦30試合に出場。しかし、ここ数か月は19歳、ジョアン・シモンエスの台頭により、先発の座