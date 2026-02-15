◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人・浦田俊輔内野手が途中出場で適時打をマークした。５回の代打から出場し、１―４の７回２死満塁。カウント１―１から高橋の１３７キロカットボールを右前へはじき返した。レギュラー白紙の中、二塁に関しては昨年シーズン後に両股関節の手術を受けた吉川が故障班で調整中。現在１軍では門脇らと二塁を争っており、その中で大卒２年目が打で存在感を示した。