◆２、３軍紅白戦紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）巨人は１５日に２、３軍の紅白戦を行い、１―１で引き分けた。会田有志３軍監督は「選手同士でコミュニケーションが取れていたので、すごく良かった」と振り返った。指揮官は今季、選手に「戦う武器を持たないと１軍には上がれない。尖（とが）れ」と説き、各選手が一芸を磨くことを重視。この日も育成の鈴木大が、安打で出塁した直後の初球