TBS系『東大王』などで活躍し、東京大学医学部を卒業した河野ゆかり（25）が、4月13日に著作『東大医学部卒・河野ゆかりの「仕組み化」勉強法意志力に頼らない学習自走化メソッド』（KADOKAWA）をリリースすることが15日、発表された。【写真】『東大王』河野ゆかり、東大医学部卒業→結婚報告→進路公表の流れ河野は、2000年生まれ、兵庫県出身。21年〜24年放送のTBS系『東大王』に出演し、“東大医学部の絶景クイーン”と