◇ミラノ・コルティナ五輪第10日デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、島川拓也（27＝日本仮設）が3位決定戦で敗れ、メダルにあと一歩届かなかった。島川が大金星の連続も最後の最後でメダルに届かなかった。初戦となる予選でカナダ選手に20―15で勝利。1回戦ではスピードが武器の島川が、金