【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の選手村で配布されるコンドームが枯渇しているのではないかと話題になっている。これに関し、国際オリンピック委員会（IOC）は15日までに、既に約1万個が配布されたと明らかにした。アダムス広報部長は記者会見で「バレンタインデーで盛り上がっていることは明らかだが、それ以上、言うことはない」と述べた。五輪の選手村では性感染症予防のため、無料で配布されるのが恒例となって