俳優の小泉孝太郎（47）が15日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。かつての驚きの外出事情を明かす場面があった。小泉は幼少期の父・小泉純一郎元首相との横浜の思い出について「横浜スタジアム、野球を見て中華街とか」と回顧。MCのお笑いタレント・狩野英孝が「中華街だと行くお店は必ず決まっているんですか、家族で」と尋ねると、「昔は決まっていましたね」と打ち明けた。「やっぱり家族だと