元体操選手の肩書を持つ美女レスラーによる、常識の枠を軽々と飛び越えるトレーニング動画がファンの度肝を抜いている。【映像】金髪美女レスラー、懸垂で腕が“ぐにゃり”一回転の衝撃可動話題を呼んでいるのは、WWE女子スーパースターのソル・ルカ。WWEの公式『X』が公開した映像で、ソルは元世界王者シェイマスのYouTube番組「Celtic Warrior Workouts」に出演し、驚異の身体能力を披露した。懸垂バーにぶら下がったソル