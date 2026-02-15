「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・準々決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝がオーストラリア選手に勝ち、決勝に進んだ。金メダルと初代王者をかけてミカエル・キングズベリー（カナダ）と対戦する。