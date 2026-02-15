バレーボールSVリーグ女子、アランマーレ山形はきのうに続き、ホーム天童市で大阪マーヴェラスと対戦しました。 北原監督がチームから外れた状態で迎えた試合は、格上のチームを相手にセットカウント0－3（16－25・19－25・19－25）で敗れました。アランマーレ山形の通算成績は3勝27敗で、最下位です。