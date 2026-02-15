県が計画する新たな体育館、スポーツ・コンベンションセンターの設計事業者を選ぶ審査会が行われ、最優秀提案者の候補が決まりました。県は鹿児島市のドルフィンポート跡地に新たな体育館、スポーツ・コンベンションセンターの整備を計画しています。1次審査を通過した5つの設計事業者による2次審査が行われ、14日は公開のプレゼンテーション。15日はその内容を踏まえ、審査会が開かれ