元衆院議員・宮崎謙介氏（45）が15日配信のABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）に生出演し、今後ますます勢いが増すと思う政党について語る場面があった。衆院選に初めて臨んだチームみらいは11議席に大躍進を遂げた。この結果について意見を求められると、宮崎氏は選挙前に安野貴博党首とメディアで対談した際の印象について語り始める。「普段聞かれないような外交・安保についてあえてつっこんだら、しっかり考え