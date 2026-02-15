◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節柏１―２東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）ホームの柏が東京Ｖに痛恨の逆転負けを喫し、開幕２連敗で東組の最下位に転落した。立ち上がりから何度もチャンスを作ったのは柏だった。最初のチャンスは前半１２分。右ウィングバックの山之内がゴール前でシュートを放つが、惜しくもゴール右へ外れる。さらに同１６分にも再び裏に抜け出した山之内が左足で今度はゴール左を狙うも枠を捉えられず