◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（１５日、リビーニョ・モーグル＆エアリアルパーク）【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】五輪新種目の男子デュアルモーグルが行われ、初出場の西沢岳人（チームリステル）は１回戦敗退となった。１２日のモーグルは予選敗退しており、初の夢舞台を終えた。グレアム（オーストラリア）よりも先着でゴールするも、点数で及ばなかった。それでも強気な滑りで力を示し