今年で13回目となる熊本城マラソンが15日行われ、およそ1万4500人のランナーが熊本市内を駆け抜けました。気温11.5度と比較的暖かいコンディションの中スタートした熊本城マラソン。「歴史めぐりフルマラソン」には1万3000人あまり、およそ3.5キロの「城下町ファンラン」には1400人あまりが出場しました。歴史めぐりフルマラソン（男子）は、京都府の古川大晃選手が、2年ぶり、大会史上初となる5回目の優勝を果たしま