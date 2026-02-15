ミラノ・コルティナ五輪の選手村でコンドームが不足している緊急事態を受けて、大会組織委員会が緊急補充を行っていることを明らかにした。五輪では選手の健康衛生上、性感染症も予防する目的で各大会でコンドームを大量に配布しており、２０２４年パリ夏季五輪では３０万個が選手村で無料配布された。ただ、今大会は冬季で選手団の規模も異なるが、大会組織委員会は事前に１万個ほどしか配布しておらず、わずか３日で品切れと