ピン芸人日本一決定戦「Ｒ―１グランプリ２０２６」の決勝進出者発表会見が１５日、都内で行われた。同日、行われた準決勝進出者３５人の中から決勝に進出したのはトンツカタンお抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー中田、今井らいぱち、ななまがり初瀬、しんや、ルシファー吉岡（発表順）。初出場ながら準々決勝を突破して注目を集めた元ＣＢＣでフリーアナウンサーの石井亮次は準決勝で敗退した。決勝の