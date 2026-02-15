ＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後８時）で木下小一郎長秀（のちの豊臣秀長）を演じる俳優・仲野太賀が１５日、大阪・豊國神社で行われた「豊臣秀長公慰霊祭」に出席した。仲野は「秀長公が亡くなって４３５年経った今もこうして後世の人たちに弔われていることを思うと、その功績と存在の大きさをあらためて感じます」とコメント。続けて「たくさんのパワーをいただき、身の引き締まる一日でした。御霊に手を合わ