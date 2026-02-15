ソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が１５日、?耐え忍んで?バットを振った。Ｓ組として宮崎春季キャンプに合流して２日目。初日同様に柳田、山川とともにランチ特打を行った今宮だったが、鷹の大砲たちとの打撃スタイルの違いに思わず本音が漏れた。練習を終えた今宮は「内心、本当に１人で打ちたい思いがずっとあって…」と胸の内を明かした。スタンドに集まった大勢のファンの前で打球をかっ飛ばす柳田、山川に対して、逆