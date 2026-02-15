2月15日、小倉競馬場で行われた第9Rでマトラコーニッシュに騎乗し1着となった西塚洸二騎手は、JRA通算100勝を達成した。西塚騎手は「よかったと思いますけど、もうちょっと早く達成したかったです。そこまで意識はしてなかったですけど、達成できてよかったです」と率直な心境を明かした。「目標は次の勝利」「色々いいことも悪いこともありながら、無事達成できて何よりです。重賞を勝てたのもすごくよかったですけど、頑張