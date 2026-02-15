12月15日、小倉競馬場で行われた第3Rでハヤテノツバサ（斎藤新騎手）が1着となり、杉山佳明調教師（栗東）はJRA通算100勝を達成した。「次の1勝に向けて」杉山調教師は「開業して以来、毎週末休むことなく管理馬を出走させて、たくさん競馬を使わせていただいている厩舎ですので、100勝してくれた馬たちはもちろん、すべての馬に感謝の気持ちでいっぱいです」と述べた。さらに「馬主様、生産牧場、育成牧場、獣医師、装蹄師