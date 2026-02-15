韓国のスイーツ市場を席巻している「ドゥチョンク（ドバイもちクッキー、ドバイチョコ餅）」の発明者が、1日最高1億3000万ウォン（約1400万円）の売上を公開し、注目を集めた。2月15日、MBC『全知的おせっかい視点』の予告編には、「ドゥチョンク」を開発した1998年生まれのキム・ナリ製菓長が登場し、「ここは元祖ドゥチョンクが誕生した私のお店だ」と紹介した。【写真】少女時代・ユナの「お手製ドゥチョンク」キム・ナリ製菓長