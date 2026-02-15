高知龍馬マラソンが開かれ1万人を超えるランナーが早春の土佐路を駆け抜けました。12回目となる高知龍馬マラソンが2月15日高知市で開かれ、大勢のランナーが道路を埋め尽くしました。コースは県庁前をスタートし、浦戸大橋、花海道を抜けて春野運動公園・GIKENスタジアムにゴールする42・195キロ。高知市は心配された雨はほとんど降りませんでしたが最高気温は平年を6度上回る18・9度まで上がりまし