【新華社興義2月15日】中国貴州省黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州興義市の万峰林風景区で、一面の菜の花が咲いた。広大な花畑と村落、山々が調和し、色鮮やかな田園風景を楽しもうと多くの観光客が訪れている。（記者/楊文斌）