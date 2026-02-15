スピードスケートの男子500メートルが14日（日本時間15日）に行われ、新濱立也（高崎健康福祉大職）が日本人選手では最上位となる6位入賞を果たした。また、スピードスケートの女子団体追い抜きがに行われ、2大会ぶりの金メダル奪還を目指す日本は準々決勝に登場。2位で準決勝に駒を進めた。1992年アルベールビル五輪男子500メートルで銀メダルを獲得したスポニチ本紙評論家・黒岩敏幸氏が解説した。【解説】期待の高かった男