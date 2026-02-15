◇ミラノ・コルティナ五輪第10日デュアルモーグル（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル＆モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、第2シードの堀島行真（28＝トヨタ自動車）とが決勝進出を決め銀メダル以上を確定させた。準決勝で戦友・マット・グレアムと激突。冷静かつ攻めた滑りで21―14と完勝で決勝に進出。シングルに続き2個目のメダルを確定させ