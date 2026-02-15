お笑いタレントのやす子（27）が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。本名を明かした。この日は「人生大逆転履歴書」と題し、やす子を紹介するパネルを用意。氏名の欄には「安井かのん」と記された。これにNONSTYLE石田明は「かっわいい名前ですね。ギャップありますけど」。ナインティナイン岡村隆史も「せやなぁ！安井かのんっていうんや」と笑顔。スタジオに本人が登場すると、岡村は「かの